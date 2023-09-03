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Ракетні війська та артилерія ЗСУ за день знищили 10 артзасобів ворога, — Генштаб

3 вересня, 2023 неділя
19:05
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

У понеділок, 3 вересня, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ знищили 10 артилерійських засобів та один ЗРК противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по ЗРК противника.

Росіяни завдали 39 авіаційних та одного ракетного удару по території України

А також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На основних напрямках фронту за добу відбулося 25 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, це, зокрема, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Вовчанськ, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Колодязне, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Сєверне, Новокалинове Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населеним пунктам, серед них Вугледар, Водяне, Пречистівка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів  противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах  Антонівки, Миколаївки, Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів  зазнали Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • У селі Кінські Роздори, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, стався вибух у кафе, в якому окупанти відпочивали та зберігали свої боєприпаси.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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