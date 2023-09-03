У селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, в якому відпочивали окупанти та зберігалися ворожі боєприпаси, - Федоров

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів у ефірі телемарафону.

"Три "по" окупантів на південному напрямку: поїв, покурив, помер", - іронічно коментує Федоров.

Мер розповів, що місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на кафе, де харчувалися окупанти, а складські приміщення віддав під зберігання ворожих боєприпасів.

За словами Федорова, детонація тривала понад півтори години, полум'я перекинулось на два КамАЗи росіян і техніку колаборантів.

"Ворог організовує так свій побут так, що де він їсть, там і зберігає склади з боєприпасами. Це дуже добре, адже одним пострілом можна ліквідувати і склади з боєприпасами, і зрадників і вороже гарматне м'ясо", - додав Федоров.