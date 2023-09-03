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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, в якому відпочивали окупанти та зберігалися ворожі боєприпаси, - Федоров

У селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, в якому відпочивали окупанти та зберігалися ворожі боєприпаси, - Федоров

3 вересня, 2023 неділя
16:52
Війна з Росією Іван Федоров, мер Мелітополя

У селі Кінські Роздори, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, стався вибух у кафе, в якому окупанти відпочивали та зберігали свої боєприпаси

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів у ефірі телемарафону.

"Три "по" окупантів на південному напрямку: поїв, покурив, помер", - іронічно коментує Федоров. 

Мер розповів, що місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на кафе, де харчувалися окупанти, а складські приміщення віддав під зберігання ворожих боєприпасів. 

За словами Федорова, детонація тривала понад півтори години, полум'я перекинулось на два КамАЗи росіян і техніку колаборантів. 

"Ворог організовує так свій побут так, що де він їсть, там і зберігає склади з боєприпасами. Це дуже добре, адже одним пострілом можна ліквідувати і склади з боєприпасами, і зрадників і вороже гарматне м'ясо", - додав Федоров.

  • Нещодавно Федоров повідомив, що російські окупанти привезли у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області ще один мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід.
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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