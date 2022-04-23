Ракетний обстріл в Одесі: пожежа у багатоповерхівці ліквідована, евакуювали 86 людей

Про це повідомляє Головне управлінння ДСНС в Одеській області у Facebook.



"23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано", - заявили у ДСНС.



Там зазначили, що відомо про загибель 5 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб.



"З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки

В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули п’ятеро людей, 18 – поранені.