Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник Укрзалізниці, четверо людей постраждали
Внаслідок ракетного удару по Малину було пошкоджено об'єкт інфраструктури Укрзалізниці, близько 150 житлових будинків, магазини, кафе та деякі промислові підприємства. Загинув працівник Укрзалізниці
Про це міський голова Малина Олександр Ситайло розповів на своїй сторінці у фейсбук.
"Російською Федерацією вкотре було завдано ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури Укрзалізниці, близько 150 житлових будинків – один з них багатоквартирний, ряд магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник Укрзалізниці. Щирі співчуття його рідним та близьким. Також є четверо поранених - троє працівників Укрзалізниці та один житель Малина", - сказав він.
Усіх поранених госпіталізовано - вони отримують необхідну медичну допомогу.
За словами Ситайла, наразі фахівці відновлюють електропостачання у мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планують відновити 23 травня у першій половині дня.
Так, працівники комунальних служб міста надаватимуть допомогу у прибиранні територій від наслідків ракетного удару та допомагатимуть ремонтувати пошкоджені будинки. Ситайло звернувся з проханням про допомогу: місто потребує допомоги волонтерських бригад, які допомогли розчищати території від завалів та ремонтувати пошкоджені будинки.
- У неділю, 22 травня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по українському місту Малин, що на Житомирщині.
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