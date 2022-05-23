Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник Укрзалізниці, четверо людей постраждали

Про це міський голова Малина Олександр Ситайло розповів на своїй сторінці у фейсбук.

"Російською Федерацією вкотре було завдано ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури Укрзалізниці, близько 150 житлових будинків – один з них багатоквартирний, ряд магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник Укрзалізниці. Щирі співчуття його рідним та близьким. Також є четверо поранених - троє працівників Укрзалізниці та один житель Малина", - сказав він.

Усіх поранених госпіталізовано - вони отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Ситайла, наразі фахівці відновлюють електропостачання у мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планують відновити 23 травня у першій половині дня.

Так, працівники комунальних служб міста надаватимуть допомогу у прибиранні територій від наслідків ракетного удару та допомагатимуть ремонтувати пошкоджені будинки. Ситайло звернувся з проханням про допомогу: місто потребує допомоги волонтерських бригад, які допомогли розчищати території від завалів та ремонтувати пошкоджені будинки.

У неділю, 22 травня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по українському місту Малин, що на Житомирщині.

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