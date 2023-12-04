Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: з-під завалів дістали тіло дитини
З-під завалів будинку у Новогродівці Донецької області, в який 30 листопада російські окупанти поцілили ракетами, витягли тіло дитини
Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.
"У Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок у центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки", - написав він.
"Батьків дитини, які, ймовірно, досі перебувають під завалами, не знайшли", - додав чиновник.
- 30 листопада окупанти атакували Новогродівку ракетами. Загинули двоє чоловіків. Під завалами шукали ще чоловіка, жінку та 8-річну дівчинку.
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