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Рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців

28 грудня, 2021 вiвторок
17:14
Суспільство Тисяча Зеленського

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні зробили 28,05 млн щеплень, дві дози вакцини отримали 13,4 млн людей

Про це повідомили на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

"В Україні зроблено 28,05 млн щеплень проти COVID-19, вакцинацією охоплено 14,6 млн громадян, з яких двома дозами щеплено 13,4 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка". Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

Прем'єр додав, що через "Ощадбанк" на спецрахунки українців переказали понад 3,6 мільярда гривень з яких громадяни вже витратили понад 365 млн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книги, 32% - на відвідання кінотеатрів, 11% - на залізничні квитки, 10% на інші напрямки.

Крім цього, медики фіксують зменшення приросту числа хворих, тому уряд скасував "червоний" рівень епіднебезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей.

Також Кабмін усунув диспропорцію між посадовими окладами керівників закладів охорони здоров’я та лікарів. Тепер посадовий оклад керівника медзакладу не може перевищувати розмір середньої зарплати медпрацівників цього закладу більш ніж на 60%.

  • Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував пілотний проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. А з 19 грудня усі повністю вакциновані можуть отримати віртуальну картку.

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