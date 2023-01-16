Ракицький повернувся до "Шахтаря"
Український футболіст Ярослав Ракицький знову став гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Ракицький перейшов до "Шахтаря" на правах вільного агента та уклав контракт з клубом до кінця нинішнього сезону.
Першу частину нинішнього сезону центральний захисник провів у турецькому клубі "Адана Демірспор".
У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.
33-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.
Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
- 2 березня 2022 року Ярослав Ракицький оголосив, що залишає російський "Зеніт".
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