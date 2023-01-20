Рамен з куркою. Рецепт приготування
Рамен — це страва японської кухні з пшеничною локшиною. Її вважають популярною вуличною їжею. На сьогодні рамен готують у різноманітній кількості варіантів: з м'ясом, фаршем, овочами, рибою чи морепродуктами. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт із курячою грудкою
Інгредієнти (орієнтовно на чотири порції):
- Куряча грудка - 300 г
- Одна цибулина
- Локшина - 100 г
- Чотири яйця
- Часник – два зубки
- Зелена цибуля
- Оливкова олія
- Паростки сої
- Вода - 1,5 л
- Одна столова ложка пасти чилі
- Дві столові ложки соєвого соусу
Як приготувати рамен з куркою?
- Розігріваємо в глибокій сковорідці оливкову олію
- Обсмажуємо в цій олії дрібно нарізану ріпчасту цибулину
- Шматуємо грудки курки невеликими квадратиками
- Засипаємо їх на сковорідку
- В часі обсмажування грудок додаємо часник (пропущений через прес)
- Додаємо соєвий соус
- Додаємо пасту чілі
- Далі додаємо воду
- Ретельно змішуємо інгредієнти
- Очікуємо закипання води
- Накриваємо кришкою
- Варимо десять хвилин на маленькому вогні
- Далі додаємо пошматовану зелену цибулю (на Ваш смак)
- Дістаємо чотири тарілки
В кожну з них:
- закладаємо відварену локшину
- вливаємо бульйон зі шматочками курки
- додаємо зелену цибулю та паростки сої
- посипаємо кунжутним насінням (якщо є охота)
- і на завершення — в тарілки викладаємо розрізані навпіл варені яйця
Смачного!
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