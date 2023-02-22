Ранком росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину
Ранком 22 лютого російська армія атакувала Чернігівську й Сумську області: відомо про щонайменше 33 обстріли
Про це поінформували в ОК "Північ".
Ранком 22 лютого російська армія гатила по Чернігівщині й Сумщині, попередньо, загарбники використали артилерію та міномети:
"З 08:25 до 10:05 повідомили про 30 приходів, ймовірно з САУ, в район н.п. Михальчина Слобода. З 09:25 до 09:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Кореньок", - ствердили в оперативному командуванні.
Так, зазначається, що втрат серед особового складу й техніки немає, а інформація про пошкодження цивільної інфраструктури чи поранених від місцевих мешканців не надходила.
- Російські загарбники протягом 21 лютого здійснили обстріли п'яти громад Сумської області, зафіксовано 78 влучань
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