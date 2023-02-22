Ранком росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину

Про це поінформували в ОК "Північ".

Ранком 22 лютого російська армія гатила по Чернігівщині й Сумщині, попередньо, загарбники використали артилерію та міномети:

"З 08:25 до 10:05 повідомили про 30 приходів, ймовірно з САУ, в район н.п. Михальчина Слобода. З 09:25 до 09:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Кореньок", - ствердили в оперативному командуванні.

Так, зазначається, що втрат серед особового складу й техніки немає, а інформація про пошкодження цивільної інфраструктури чи поранених від місцевих мешканців не надходила.