Окупанти за добу обстріляли п'ять громад Сумщини - 78 прильотів

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у facebook.

Стало відомо, що внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14:00 пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. У цей час ворог випустив п`ять мін. Обстріли громади продовжились о 15:50, зафіксовано 7 влучань з міномета та одне з артилерії. Цього разу без наслідків.

Окрім цього, росіяни обстріляли з мінометів та артилерії територію Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської громад.

Також зазначається, що Білопільську громаду ворог обстрілював із самохідних артилерійських установок, зафіксовано п'ять влучань, а також скинув 17 мін.

По Новослобідській громаді з 10:00 тривав мінометний обстріл, зафіксовано 25 влучань.

По Ворожбянській громаді з 10:20 агресор здійснив артилерійський обстріл із САУ, зафіксовано 12 влучань.

На територію Есманьської громади о 10:25 росіяни скинули 6 мін.