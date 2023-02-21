Окупанти за добу обстріляли п'ять громад Сумщини - 78 прильотів
Російські загарбники протягом 21 лютого здійснили обстріли п'яти громад Сумської області, зафіксовано 78 влучань
Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у facebook.
Стало відомо, що внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14:00 пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. У цей час ворог випустив п`ять мін. Обстріли громади продовжились о 15:50, зафіксовано 7 влучань з міномета та одне з артилерії. Цього разу без наслідків.
Окрім цього, росіяни обстріляли з мінометів та артилерії територію Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської громад.
Також зазначається, що Білопільську громаду ворог обстрілював із самохідних артилерійських установок, зафіксовано п'ять влучань, а також скинув 17 мін.
По Новослобідській громаді з 10:00 тривав мінометний обстріл, зафіксовано 25 влучань.
По Ворожбянській громаді з 10:20 агресор здійснив артилерійський обстріл із САУ, зафіксовано 12 влучань.
На територію Есманьської громади о 10:25 росіяни скинули 6 мін.
- Упродовж понеділка, 20 лютого, росіяни обстріляли чотири територіальні громади в Сумській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.31Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе