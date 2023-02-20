Росіяни за день обстріляли 4 громади Сумщини з артилерії та мінометів

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Протягом дня ворог здійснив обстріли Есманьської, Білопільської, Краснопільської та Юнаківської громад. Загалом зафіксовано понад 17 прильотів.

По Есманьській громаді о 08:40 із території РФ було здійснено артилерійський обстріл − 3 прильоти. По Білопільській громаді з 08:50 росіяни били з мінометів − 8 прильотів.

У Краснопільській громаді ворог скинув міну о 09:06. У Юнаківській громаді від 09:15 тривав мінометний обстріл − 5 прильотів.

На щастя, обійшлося без людських жертв і руйнувань.