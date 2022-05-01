Рано чи пізно Путін оголосить загальну мобілізацію в Росії, - народний депутат Веніславський

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Я вважаю, що Путін вимушений буде оголосити загальну мобілізацію в Росії. Оскільки, за даними нашої розвідки, в росіян великі проблеми з особовим складом та мотивацією військових, які брали участь в бойових діях на території України. Росіян з Півночі України відразу перекинули на Схід України. Вони морально подавлені та зовсім не мотивовані воювати проти ЗСУ. Це визнають навіть в РФ. Тому, в Путіна досить мало шляхів для маневрів і він буде змушений оголосити загальну мобілізацію в Росії",- пояснив Веніславський



Веніславський зауважив, що про таке рішення Путін може оголосити 9 травня, а можливо і після цієї дати.



"Коли Путін оголосить загальну мобілізацію важко сказати, але це може статись як і 9 травня, так і після цієї дати. Однак, що це станеться, я не маю сумнівів. Проблеми з особовим складом в армії Росії є, але, на жаль, проблем з технікою в них, поки що немає. Зараз, за даними нашої розвідки, росіяни в Курській та Воронезькій областях виводять військову техніку з консервації для перекидання на територію України. А, оскільки проблем з технікою в росіян не буде, проблемою залишається особовий склад армії РФ", - додав Веніславський



29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян

У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію