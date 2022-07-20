Рашисти із мінометів обстріляли Шосткинський район Сумщини
Війська РФ обстріляли Шосткинський район у Сумській області вранці 20 липня
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.
"Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці − згодом", - написав він.
- За день, 19 липня, російський агресор 9 разів обстрілював прикордонні території Сумської області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.84
Купівля 35.84Продаж 36.86
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.26
- Актуальне
- Важливе