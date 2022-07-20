Рашисти із мінометів обстріляли Шосткинський район Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.

"Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці − згодом", - написав він.

За день, 19 липня, російський агресор 9 разів обстрілював прикордонні території Сумської області.

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