Росія 19 липня 9 разів обстріляла Сумщину

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росія обстрілювала Сумщину з різних видів озброєння − близько 78 приходів. Постраждали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської та Есманьської територіальних громад.

Білопільська громада

"Об 11:00 та після 12:00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13:00. Продовжився мінометний обстріл о 19:00", пише Живицький.

Новослобідська громада

Росія обстрілювала територію зі ствольної артилерії.

Есманьська громада

Після 17:00 пролунало 13 вибухів, попередньо обстріляли з САУ. Обстріл продовжився після 19:00. Без втрат та руйнувань.

Миколаївська сільська громада

"О 12:15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 людей та пошкоджене приватне господарство", - йдеться у звіті Дмитра Живицького.

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