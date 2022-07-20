Росія 19 липня 9 разів обстріляла Сумщину
За день, 19 липня, російський агресор 9 разів обстрілював прикордонні території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росія обстрілювала Сумщину з різних видів озброєння − близько 78 приходів. Постраждали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської та Есманьської територіальних громад.
Білопільська громада
"Об 11:00 та після 12:00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13:00. Продовжився мінометний обстріл о 19:00", пише Живицький.
Новослобідська громада
Росія обстрілювала територію зі ствольної артилерії.
Есманьська громада
Після 17:00 пролунало 13 вибухів, попередньо обстріляли з САУ. Обстріл продовжився після 19:00. Без втрат та руйнувань.
Миколаївська сільська громада
"О 12:15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 людей та пошкоджене приватне господарство", - йдеться у звіті Дмитра Живицького.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе