Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси та волонтерів у Попасній

Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, про обстріл повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

За його словами, автобуси 29 квітня були направлені до Попасної, потрапили під обстріл ворожої ДРГ і були розстріляні.

"Зв’язку з людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - сказав Ханатов.

Крім цього, у п'ятницю, окупанти обстріляли під Попасною автомобіль із волонтерами. У авто перебували два місцевих жителі та вінничанин. Минулося без жертв.

29 квітня із Попасної вдалося евакуювати 31 місцевого жителя.

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