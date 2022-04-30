Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси та волонтерів у Попасній
Російські окупанти 29 квітня здійснили обстріл евакуаційних автобусів та волонтерів у Попасній, Луганської області
Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами, про обстріл повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.
За його словами, автобуси 29 квітня були направлені до Попасної, потрапили під обстріл ворожої ДРГ і були розстріляні.
"Зв’язку з людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - сказав Ханатов.
Крім цього, у п'ятницю, окупанти обстріляли під Попасною автомобіль із волонтерами. У авто перебували два місцевих жителі та вінничанин. Минулося без жертв.
- 29 квітня із Попасної вдалося евакуювати 31 місцевого жителя.
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