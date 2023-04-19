Рашисти підготували "підручник з української мови" для окупованих територій
Але основною для вивчення предметів у школах "ЛДНР" залишається російська
Російське міністерство освіти розробило підручник з української мови для учнів початкової школи. Перший заступник міністра освіти Росії Алєксандр Буґаєв: основною мовою у школах окупованих регіонів є російська мова. Однак школярі "ЛДНР", а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей зможуть вивчати українську як факультатив. Вже готові підручники й для молодшої, і для середньої школи. Вони "відобразять всю красу, всю чистоту традиційної української мови", яка вивчалася в СРСР "у найкращих педагогічних традиціях". Міністр освіти РФ Сєрґєй Кравцов підтвердив урізаний і калькований формат "підокупаційної української": "Ми взяли радянські підручники, де чиста українська, адаптували їх разом із колегами, з методистами з ДНР, ЛНР".
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Звісно, ніхто нічого не вивчатиме в реальності: для тих, хто чекає деокупації, є нормальні уроки в мережі, для решти це просто нецікаво, як було за окупації СРСР. Та й не для того бюджети на ці "підручники" освоювались.
Звісно, ніхто нічого не вивчатиме в реальності: для тих, хто чекає деокупації, є нормальні уроки в мережі, для решти це просто нецікаво, як було за окупації СРСР. Та й не для того бюджети на ці "підручники" освоювались
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Хоча підхід совкових окупантів вони однозначно використовують: організовувати небажані процеси так, щоб в результаті мати змогу чесно констатувати "Як бачите, це просто непопулярно, ніхто не хоче це вивчати — а ми тут суто за добровільність".
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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