Саме під цю установку він достатньо довго розводиться про війну як соціальний ліфт (першочергові призначення на посади саме тих, хто відвоював), про соціальне забезпечення (вдів, матерів, підстрелених чмобіків-інвалідів, дітей), про щопіврічні відпустки та пільги (освіта, оренда житла, медицина – передусім згадав протези, тобто, напівутилізованих дуже багато)... А також саме на тривалу війну орієнтовані емоційні гасла ще одного великого блоку виступу: про "обов’язок перед батьківщиною", про "єдність доль особи й батьківщини" (хоча це по факту непряме залякування: "нагнуть Росію – нагнуть і тебе, бо доля одна"), про почесний вибір добровольців, про підготовку дітей до долі чмобіків. Отже, росіян почали привчати до думки "війна – це надовго, ніякої швидкої перемоги не чекайте, на завоювання не розраховуйте".

Саме на тривалу війну орієнтовані емоційні гасла ще одного великого блоку виступу: про "обов’язок перед батьківщиною", про "єдність доль особи й батьківщини" (хоча це по факту непряме залякування: "нагнуть Росію – нагнуть і тебе, бо доля одна")

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Сюди ж відноситься тривале патякання "в нас все добре, дуже добре, просто прекрасно, ми на очах багатіємо і розвиваємось, особливо в будівництві і с/г!". Брехня, при тому брехня очевидна кожному, але орієнтована вона на створення враження, що ресурсів для тривалої війни вистачить без проблем.

Сюди ж можна віднести й остаточне розмивання цілей і задач війни. Про конкретні задачі ("демілітаризація" тощо) вже не згадується взагалі. По-перше, надмірно фокусується Донбас (тобто, Путін розраховує, що домовленість, коли вона буде, лишить за ним території, окуповані на 24.02.22 – і можна буде сказати, що от, це і було задачею війни, і задачу виконано успішно). По-друге, озвучено довгі та заплутані фрази на тему "ваша робота – вже перемога у війні", "досягнення – теж перемога" тощо. Схоже, дійсно готується ґрунт для проголошення будь-якого результату війни "перемогою Росії". Власне, як я прогнозую з весни.

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Можна виділити ще "тему 2,5" - але вона поки дуже розпливчаста. Я про репліку Путіна щодо виборів-2024, котрі "відбудуться в суворій відповідності до закону, із дотриманням всіх демократичних процедур".

Або Путін так натякнув, що з Кремля його хіба винесуть вперед ногами. Або Путін так натякнув на можливий сценарій "я втомився, я йду-2"

Тут поки лишається надто широке поле для маневру: є дві рівнозначні версії.

Або Путін так натякнув, що з Кремля його хіба винесуть вперед ногами. Або Путін так натякнув на можливий сценарій "я втомився, я йду-2". Тобто, "демократично і відповідно до закону" владу (бодай номінальну, як у попередньому прецеденті з Мєдвєдєвим – але, звісно, спадкоємцем той вже точно не буде: і спився, і забагато наговорив неприйнятного) буде передано наступнику. До кандидатури якого буде тільки одна вимога: прийнятний для Заходу достатньо, щоб вести з ним діалог і зняти бодай частину санкцій.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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