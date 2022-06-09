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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Рашисти знищили один із символів Сєверодонецька – Льодовий палац

Рашисти знищили один із символів Сєверодонецька – Льодовий палац

9 червня, 2022 четвер
22:57
війна з Росією Льодовий палац у Сєверодонецьку згорів

Льодовий палац міста Сєверодонецьк згорів унаслідок російських обстрілів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Рашисти закидали Льодовий снарядами. Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент… Не пробачимо, виродки!" – написав Гайдай.

Сєвєродонецький льодовий палац почали будувати наприкінці 1970 року, відкрили 5 травня 1975-го. Відтоді він став найбільшим за місткістю льодовим палацом України. 

Льодовий палац спорту Сєверодонецька неодноразово визнавали найкращою базою в Україні зі спортивно-масової та оздоровчої роботи, туди приїздили для участі у змаганнях. У різні часи в Льодовому палаці спорту виступали зірки естради, а з 1981 року тут щорічно збиралися на прощальний бал випускники всіх шкіл міста.

Так виглядав Льодовий палац у Сєверодонецьку, доки туди не прийшов "русскій мір"

  • Як повідомив раніше Сергій Гайдай, у Сєверодонецьку впродовж 9 червня тривали запеклі бої. Під постійними обстрілами також був Лисичанськ
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