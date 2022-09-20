Про це повідомляє у Telegram Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Виставка проходитиме на площі Слави та складатиметься з 16 тематичних банерів про ідеологію рашизму, яку наслідують окупанти і яка спонукає вбивати українців. Відкриття виставки заплановане на 12:00.

Показ приурочений до річниці спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті в 1939 році.

Виставка підготовлена спільно Центром стратегічних комунікацій, Українським інститутом національної пам’яті та Національним музеєм Революції Гідності.

Раніше, 30 липня, у Чернігові відкрилась виставка про війну Росії в Україні "Рашизм = Фашизм".

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