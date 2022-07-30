"Рашизм = Фашизм" У Чернігові відкрилась виставка про війну Росії в Україні

Про це пише сайт міста Чернігова.

На виставці представлені залишки російської зброї, спорядження та інші предмети, які засвідчують про наслідки повномасштабного вторгнення Росії на території Чернігівської області. В експозиції також представленні картини, світлини, відеохроніка з приватних колекцій, архівів ЗМІ, карикатури сучасних митців та колекції музею.

Автори виставки хотіли показати наслідки сучасного вторгнення Росії і нацистів під час Другої світової війни в Чернігові та провести між ними паралелі.

"Ті самі ідеї, ті самі дії, ті самі наслідки. Чернігів, як і багато інших міст України, відчув на собі це в повній мірі – загибель і каліцтва його мешканців, знищення інфраструктури міста, установ охорони здоров’я, освіти, культури", - йдеться у повідомленні.

ДП "Антонов" долучилося до кампанії "Be Brave Like Ukraine", присвоївши літакам підприємства власні імена міст-героїв.

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