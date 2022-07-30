"Рашизм = Фашизм" У Чернігові відкрилась виставка про війну Росії в Україні
У Чернігівському обласному історичному музеї відкрили виставку "Рашизм = фашизм. Чернігів 1941–2022". Експонати для музею зібрали військові, волонтери та мешканці Чернігова
Про це пише сайт міста Чернігова.
На виставці представлені залишки російської зброї, спорядження та інші предмети, які засвідчують про наслідки повномасштабного вторгнення Росії на території Чернігівської області. В експозиції також представленні картини, світлини, відеохроніка з приватних колекцій, архівів ЗМІ, карикатури сучасних митців та колекції музею.
Автори виставки хотіли показати наслідки сучасного вторгнення Росії і нацистів під час Другої світової війни в Чернігові та провести між ними паралелі.
"Ті самі ідеї, ті самі дії, ті самі наслідки. Чернігів, як і багато інших міст України, відчув на собі це в повній мірі – загибель і каліцтва його мешканців, знищення інфраструктури міста, установ охорони здоров’я, освіти, культури", - йдеться у повідомленні.
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