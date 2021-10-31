Ратушу в Бережанах реставрують за 25 млн грн
Державний історико-архітектурний заповідник у місті Бережани (Тернопільська область) за результатами відкритих торгів уклав угоду на реставрацію міської ратуші за 25,1 млн грн
Відновленням будівлі займатиметься ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-Реставрація", повідомляє Еспресо.TV.
За умовами контракту, виконуватимуться роботи до кінця 2023 року.
Технічним завданням передбачено, відновлення флігеля, в’їзних арок у внутрішній дворик, реконструкція фундаменту та фасаду, заміна вікон та карнизів, відновлення дерев’яного перекриття даху та годинникової вежі, пояснює TeNews.
Також переможець торгів облаштує водостічну систему та блискавкозахист.
Довідка
Ратушу міста Бережани споруджено 1811 року у стилі раннього класицизму.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе