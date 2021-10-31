Ратушу в Бережанах реставрують за 25 млн грн

Відновленням будівлі займатиметься ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-Реставрація", повідомляє Еспресо.TV.

За умовами контракту, виконуватимуться роботи до кінця 2023 року.



Технічним завданням передбачено, відновлення флігеля, в’їзних арок у внутрішній дворик, реконструкція фундаменту та фасаду, заміна вікон та карнизів, відновлення дерев’яного перекриття даху та годинникової вежі, пояснює TeNews.



Також переможець торгів облаштує водостічну систему та блискавкозахист.



Довідка



Ратушу міста Бережани споруджено 1811 року у стилі раннього класицизму.





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