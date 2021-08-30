Разумков назвав виклики, які уряд має врахувати у проєкті держбюджету-2022

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Я сподіваюся, що ми побачимо збалансований бюджет з урахуванням усіх тих викликів, які будуть наступного року - це і війна, насамперед, і підтримка української армії, і державне оборонне замовлення... Це й інфраструктурні проєкти, і COVID-19, на жаль, він також нікуди не дівається... Ми, як армія, маємо бути готові до будь-яких викликів і швидко реагувати на них", - цитує агентство слова Разумкова.



Голова парламенту також висловив упевненість, що Кабмін вчасно, до 15 вересня, затвердить проєкт держбюджету на 2022 рік і передасть його у Верховну Раду.



Він також додав, що тільки-но проєкт бюджету надійде до Верховної Ради, над ним почнуть працювати профільні комітети, які вже готові до цього.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд вчасно затвердить проєкт закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" і передасть його у Верховну Раду.