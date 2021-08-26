"Все передамо вчасно": Шмигаль розповів, що буде в проєкті держбюджету-2022

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



За словами Шмигаля, уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік.



"Як і минулого року, все передамо вчасно, і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямів", - сказв прем'єр.

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