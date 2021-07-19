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Головна Економіка Разумков підписав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Разумков підписав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

19 липня, 2021 понедiлок
15:27
Економіка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову №5765 "Про бюджетну декларацію на 2022-2024 роки"

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Зазначеним документом парламент взяв до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, затверджену Кабінетом міністрів України, а також надав свої рекомендації щодо бюджетної політики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед рекомендацій Верховної Ради - збільшення доходів проєкту державного бюджету на наступний рік, розвиток експорту товарів, робіт та послуг українського походження та підвищення їх конкурентноспроможності на світовому ринку шляхом експортного кредитування.

Парламент також рекомендує уряд при підготовці закону про державний бюджет України на 2022 рік вжити заходів щодо забезпечення імпортозаміщення, залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловості України, зокрема запровадивши інструмент локалізації у публічних закупівлях, а також щодо створення індустріальних парків з податковими стимулами, затвердження Стратегії управління державним боргом на 2022-2023 роки та плану її реалізації.

Крім того, у документі йдеться про доцільність перегляду джерел фінансування та напрямів використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

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бюджет
Держбюджет
Дмитро Разумков
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