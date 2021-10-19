Разумков: Після відкликання з посади голови Ради я мав автоматично увійти до фракції "Слуга народу"

Про це він розповів у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає Укрінформ.

"Свого часу, 29 серпня, я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно з Регламентом Верховної Ради, голова, перший заступник і заступники (голови ВР - ред.) не входять до складу будь-якої фракції. За Регламентом, ця норма була також виконана. Але якихось додаткових документів, заяв про вихід... фракція не приймала рішення про виключення, такого не було. Тому після завершення моєї каденції на цій посаді, фактично, я автоматично повернувся до фракції", - зауважив Разумков.

На запитання, чи мав стати він автоматично членом фракції "Слуга народу", Разумков відповів: "Я думаю, що, на жаль для колег, так".

Він зазначив, що направив голові фракції "слуг" Давиду Арахамії листа, що бажає приєднатися до складу парламентського Комітету з питань свободи слова.

Згодом, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала, що не бачила заяви Разумкова про входження до фракції.

"Якщо подивитися на сайті Верховної Ради, то прізвище Разумкова з'являється там, де позафракційні, це юридично", - додала вона.





Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb