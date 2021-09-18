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Разумков погоджується видати підписні листи за свою відставку

18 вересня, 2021 субота
08:34
Суспільство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий за першим же запитом видати народним депутатам підписні листи для збору підписів з метою зняття його із займаної посади

Про це він сказав в етері одного з українських телевізійних каналів, інформує Еспресо.TV.

"Процедури відкликання голови ВР більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, визначені законами України, Конституцією. Будь ласка, якщо є таке бажання поміняти голову Верховної Ради, всі знають: щойно прийде запит, відразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати, як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", - наводить його слова агенція Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що за два роки своєї роботи главою законодавчого органу "не допускав свавілля в парламенті і зараз цього не допустить".

Читайте і дивіться: Ексклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова телеканалу "Еспресо" до 30-річчя Незалежності України. Спілкувалася Анна Валевська

"Може бути, комусь така позиція незручна, але я такий, який є і мінятися не буду... І буду працювати далі, скільки мені буде відведено. Розмови про мою від ставки ходять вже давно. Подивимось. Я цього не боюся", - підсумував спікер.

  • Нагадаємо, журналіст розслідувацької програми "Схеми", що є спільним проєктом Суспільного мовлення та Радіо, Свобода Михайло Ткач оприлюднив у мережі світлину розмови очільника парламентської монобільшості, керівника фракції президентської партії "Слуга народу" Давида Арахамії та мільярдера Ігоря Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", а також заявив, що ті нібито обговорювали можливість відставки Разумкова.
  • У відповідь Арахамія заперечив слова Ткача про те, що обговорював із бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.


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Верховна Рада
відставка
Дмитро Разумков
збір підписів
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