Разумков погоджується видати підписні листи за свою відставку

Про це він сказав в етері одного з українських телевізійних каналів, інформує Еспресо.TV.



"Процедури відкликання голови ВР більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, визначені законами України, Конституцією. Будь ласка, якщо є таке бажання поміняти голову Верховної Ради, всі знають: щойно прийде запит, відразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати, як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", - наводить його слова агенція Інтерфакс-Україна.



Водночас він зазначив, що за два роки своєї роботи главою законодавчого органу "не допускав свавілля в парламенті і зараз цього не допустить".



Читайте і дивіться: Ексклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова телеканалу "Еспресо" до 30-річчя Незалежності України. Спілкувалася Анна Валевська



"Може бути, комусь така позиція незручна, але я такий, який є і мінятися не буду... І буду працювати далі, скільки мені буде відведено. Розмови про мою від ставки ходять вже давно. Подивимось. Я цього не боюся", - підсумував спікер.

Нагадаємо, журналіст розслідувацької програми "Схеми", що є спільним проєктом Суспільного мовлення та Радіо, Свобода Михайло Ткач оприлюднив у мережі світлину розмови очільника парламентської монобільшості, керівника фракції президентської партії "Слуга народу" Давида Арахамії та мільярдера Ігоря Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", а також заявив, що ті нібито обговорювали можливість відставки Разумкова.

У відповідь Арахамія заперечив слова Ткача про те, що обговорював із бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb