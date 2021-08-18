Разумков скликав Раду щодо "Кримської платформи" на 23 серпня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження щодо позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16:00
Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній у Facebook.
Раду скликають на вимогу 156-ти народних депутатів.
У порядку денному одна постанова.
Вона передбачає звернення ВР щодо посилення співробітництва в рамках "Кримської платформи" до таких організацій:
- ООН
- ПАРЄ,
- ПА ОБСЄ,
- ПА НАТО,
- ПА ОЧЕС
- Європарламенту
- урядів і парламентів іноземних держав
Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.
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