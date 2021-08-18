Разумков скликав Раду щодо "Кримської платформи" на 23 серпня

Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній у Facebook.



Раду скликають на вимогу 156-ти народних депутатів.



У порядку денному одна постанова.

Вона передбачає звернення ВР щодо посилення співробітництва в рамках "Кримської платформи" до таких організацій:

ООН

ПАРЄ,

ПА ОБСЄ,

ПА НАТО,

ПА ОЧЕС

Європарламенту

урядів і парламентів іноземних держав

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.

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"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Вона працюватиме на кількох рівнях.Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.