Разумков вдруге вилікувався від COVID і готовий до "багатьох викликів"

Про це в неділю, 26 вересня 2021 року, він повідомив на своїй сторінці, передає Еспресо.TV.



На підтвердження політик оприлюднив фотокопію результатів лабораторного дослідження, зробленого учора, 25 вересня, в одній з приватних клінік Києва.







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"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму", - зазначив Разумков.



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"Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!", - наголосив очільник українського парламенту.

Ковідом спікер перехворів вже вдруге.



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