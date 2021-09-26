Разумков вдруге вилікувався від COVID і готовий до "багатьох викликів"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус, тому повертається до звичного режиму праці
Про це в неділю, 26 вересня 2021 року, він повідомив на своїй сторінці, передає Еспресо.TV.
На підтвердження політик оприлюднив фотокопію результатів лабораторного дослідження, зробленого учора, 25 вересня, в одній з приватних клінік Києва.
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"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму", - зазначив Разумков.
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"Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!", - наголосив очільник українського парламенту.
- Ковідом спікер перехворів вже вдруге.
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