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Арахамія відкрито погрожує відставкою Разумкову. Через гальмування закону про "правильних" і "неправильних" олігархів

18 вересня, 2021 субота
14:16
Новини

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова "Слуги народу" Давид Арахамія влаштували з'ясування стосунків через неоднозначний законопроєкт про олігархів

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Було звернення уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової. На цей лист відреагували чотири депутатські фракції та групи. У мене не було іншого варіанту, як відправити цей законопроєкт до Венеціанської комісії. Вважаю, що діяв в рамках того, про що мене попросила частина ВР", - пояснив Разумков в етері програми "Свобода слова" зі Славіком Шустером, що вийшла ввечері 17 вересня 2021 року на одному з українських телеканалів.

Йому заперечили Стефанчук та Арахамія.

Перший віце-спікер зазначив, що у нього "двояке відношення з приводу цього".

"Всі законопроекти направляли до Венеціанської комісії в редакції першого читання або до того, які були подані в парламент, або коли ми їх розглядали в першому читання. Всі шість. Тоді жодного разу не біло пропозиції, мовляв давайте цього не робити", - сказав Стефанчуку Разумков.

"У чому суспільна важливість перевіряти через Венеціанську комісії законопроект про олігархів?" - в свою чергу запитав Арахамія.

"Тут немає суспільної важливості, тут є позиція - рівні права для всіх в парламенті", - відповів спікер парламенту.

Читайте і дивітьсяЕксклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова телеканалу "Еспресо" до 30-річчя Незалежності України. Спілкувалася Анна Валевська

При цьому Разумков наголосив, що за посаду свою він не тримається.

"За посаду триматися не буду. Я прийшов на неї, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить Верховна Рада. Процедури відкликання голови Верховної Ради з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією. Але сьогодні продовжую працювати і у відставку точно не збираюся", - додав Дмитро Разумков.

Натомість Арахамія дорікнув йому, що той займає посаду волею "достатньої" кількості голосів монобільшості й та будь-якої миті здатна "делегувати спікером будь-яку людину".

"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину" - підсумував Арахамія.

Відповідне відео є тут.

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його Офіс вимагають від Верховної Ради якнайшвидшого ухвалення "антиолігархічного" закону.
  • Противники прийняття документу наголошують на його путінській політичній та юридичній стилістиці. Мовляв, в такий спосіб великий бізнес поділять на "свій" та "чужий", на угодний президентові та не угодний, на "правильний" та "неправильний".
  • Наступним кроком, запевняють експерти, стане перерозподіл медіаринку й насамперед телеканалів в інтересах Зеленського - під чергові президентські вибори та другий термін повноважень чинного глави держави.

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олігархи
Володимир Зеленський
Дмитро Разумков
Руслан Стефанчук
Давид Арахамія
телеканали
президентські вибори
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