Арахамія відкрито погрожує відставкою Разумкову. Через гальмування закону про "правильних" і "неправильних" олігархів

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Було звернення уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової. На цей лист відреагували чотири депутатські фракції та групи. У мене не було іншого варіанту, як відправити цей законопроєкт до Венеціанської комісії. Вважаю, що діяв в рамках того, про що мене попросила частина ВР", - пояснив Разумков в етері програми "Свобода слова" зі Славіком Шустером, що вийшла ввечері 17 вересня 2021 року на одному з українських телеканалів.



Йому заперечили Стефанчук та Арахамія.



Перший віце-спікер зазначив, що у нього "двояке відношення з приводу цього".



"Всі законопроекти направляли до Венеціанської комісії в редакції першого читання або до того, які були подані в парламент, або коли ми їх розглядали в першому читання. Всі шість. Тоді жодного разу не біло пропозиції, мовляв давайте цього не робити", - сказав Стефанчуку Разумков.



"У чому суспільна важливість перевіряти через Венеціанську комісії законопроект про олігархів?" - в свою чергу запитав Арахамія.



"Тут немає суспільної важливості, тут є позиція - рівні права для всіх в парламенті", - відповів спікер парламенту.



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При цьому Разумков наголосив, що за посаду свою він не тримається.



"За посаду триматися не буду. Я прийшов на неї, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить Верховна Рада. Процедури відкликання голови Верховної Ради з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією. Але сьогодні продовжую працювати і у відставку точно не збираюся", - додав Дмитро Разумков.



Натомість Арахамія дорікнув йому, що той займає посаду волею "достатньої" кількості голосів монобільшості й та будь-якої миті здатна "делегувати спікером будь-яку людину".



"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину" - підсумував Арахамія.



Відповідне відео є тут.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його Офіс вимагають від Верховної Ради якнайшвидшого ухвалення "антиолігархічного" закону.

Противники прийняття документу наголошують на його путінській політичній та юридичній стилістиці. Мовляв, в такий спосіб великий бізнес поділять на "свій" та "чужий", на угодний президентові та не угодний, на "правильний" та "неправильний".

Наступним кроком, запевняють експерти, стане перерозподіл медіаринку й насамперед телеканалів в інтересах Зеленського - під чергові президентські вибори та другий термін повноважень чинного глави держави.