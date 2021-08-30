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Головна Суспільство Разумков вважає, що Рада не затвердить великий Державний герб у нинішньому вигляді

Разумков вважає, що Рада не затвердить великий Державний герб у нинішньому вигляді

30 серпня, 2021 понедiлок
07:11
Суспільство Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що запропонований президентом варіант великого Державного Герба у другому читанні не матиме підтримки

Про це він заявив у етері одного із телеканалів, передає Укрінформ.

"Під час позачергової сесії 24 серпня, була можливість прийняти його (законопроєкт) лише в першому читанні, бо в багатьох колег є зауваження до цього макета. Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме… Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів. Будемо дивитися, яким буде кінцевий макет", - зазначив Разумков.

Він припустив, що народні депутати подаватимуть свої правки до макета. і додав, що до кожної правки потрібні висновки геральдистів.

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Верховна Рада
Дмитро Разумков
Герб України
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