Разумков вважає, що Рада не затвердить великий Державний герб у нинішньому вигляді

Про це він заявив у етері одного із телеканалів, передає Укрінформ.

"Під час позачергової сесії 24 серпня, була можливість прийняти його (законопроєкт) лише в першому читанні, бо в багатьох колег є зауваження до цього макета. Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме… Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів. Будемо дивитися, яким буде кінцевий макет", - зазначив Разумков.

Він припустив, що народні депутати подаватимуть свої правки до макета. і додав, що до кожної правки потрібні висновки геральдистів.

Нагадаємо, 24 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України