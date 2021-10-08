Разумков заявив, що хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова

Про це повідомляє Українська правда.



Згідно з повідомленням, на питання, членом якого комітета він хотів би стати, Разумков відповів "з питань свободи слова".



При цьому Разумков уточнив, що поки не подався в жоден комітет.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.