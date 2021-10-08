Разумков заявив, що хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова
Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого 7 жовтня відкликали з посади голови Верховної Ради, планує увійти до складу комітету Верховної Ради з питань свободи слова
Про це повідомляє Українська правда.
Згідно з повідомленням, на питання, членом якого комітета він хотів би стати, Разумков відповів "з питань свободи слова".
При цьому Разумков уточнив, що поки не подався в жоден комітет.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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