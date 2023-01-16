Реабілітація, відпустки, лікування: нардеп Цимбалюк розповів про підготовку законопроєктів для захисту ветеранів війни
У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.
"Це серйозний виклик для влади, щоб у цьому році ми нарешті затвердили матрицю щодо підтримки ветеранів та їх родичів. Ми хочемо, щоб це було чітко і кожен військовослужбовець або той, кого можуть мобілізувати знав - після демобілізації держава бере на себе певні зобов'язання", - зазначив він.
За словами Цимбалюка, у парламенті напрацювали ряд законопроєктів.
"Наприклад, ми хочемо відпрацювати систему реабілітації військовослужбовців. Щоб людина мала не менше двох місяців відпустки і щоб її оплачувала держава. Ми хочемо навести порядок з госпіталями, бо зараз вони відомчі і належать різним структурам. На нашу думку, це все має належати міністерству ветеранів спільно з МОЗ. За кожним демобілізованим героєм має ходити соціальний пакет щодо комунальних та інших речей. Ці люди мають мати право на позачергове працевлаштування у органах державної влади, місцевого самоврядування. Щоб людина входила у мирне, цивільне життя. Ми хочемо, щоб був пакет таких законодавчих актів і підзаконних документів для захисту цих людей", - підсумував нардеп.
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