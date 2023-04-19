"Реал" переграв "Челсі" Мудрика у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" виявився сильнішим за лондонський "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:2. У другому таймі бразильський вінгер "Реала" Родріго оформив дубль.
На 68-й хвилині Михайло Мудрик з'явився на полі і вийшов грати лівого латераля. Аналітики поставили українцю оцінку 6,0. Футболіст також заробив жовту картку.
У першій зустрічі "Реал" переграв "Челсі" також з рахунком 2:0. Цей результат виводить мадридців у півфінал Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з переможцем пари "Ман Сіті" - "Баварія".
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Другий матч
18 квітня
"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія 0:2
Голи: Родріго, 58, 80
Перший матч - 0:2
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