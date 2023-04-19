"Реал" переграв "Челсі" Мудрика у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:2. У другому таймі бразильський вінгер "Реала" Родріго оформив дубль.

На 68-й хвилині Михайло Мудрик з'явився на полі і вийшов грати лівого латераля. Аналітики поставили українцю оцінку 6,0. Футболіст також заробив жовту картку.

У першій зустрічі "Реал" переграв "Челсі" також з рахунком 2:0. Цей результат виводить мадридців у півфінал Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з переможцем пари "Ман Сіті" - "Баварія".

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Другий матч

18 квітня

"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія 0:2

Голи: Родріго, 58, 80

Перший матч - 0:2