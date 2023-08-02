"Реал" продає Луніна: іспанці назвали ціну за українського воротаря

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "Реал" виставив ціну на 24-річного Андрія Луніна - 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча через рік він може покинути Мадрид безплатно.

Поточний контракт голкіпера з "Реалом" чинний до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у Ла Лігу з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Всього за цей період Лунін провів 17 ігор, більшість з яких у поточному сезоні (12). В цьому сезоні Андрій Лунін пропустив 13 мʼячів, 4 матчі зіграв "на нуль"