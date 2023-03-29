Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, покине мадридську команду влітку
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Андрій Лунін бажає отримувати регулярну ігрову практику. 24-річний українець хоче знайти нову команду, де буде першим номером.
Чинний контракт голкіпера з "Реалом" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює Андрія Луніна в 5 млн євро.
У цьому сезоні Лунін провів 11 матчів, з них 4 "на нуль". Український воротар пропустив 9 голів.
- 11 лютого у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу мадридський "Реал" переміг аравійський "Аль-Хіляль", а Андрій Лунін вийшов у стартовому складі іспанців.
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