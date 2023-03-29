Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Андрій Лунін бажає отримувати регулярну ігрову практику. 24-річний українець хоче знайти нову команду, де буде першим номером.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює Андрія Луніна в 5 млн євро.

У цьому сезоні Лунін провів 11 матчів, з них 4 "на нуль". Український воротар пропустив 9 голів.