"Реал" з Луніним у воротах пропустив 3 голи, але виграв клубний чемпіонат світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Реал" та "Аль-Хіляль" провели фінальний матч у Рабаті. Матч закінчився перемогою європейців з рахунком 5:3. За мадридців дубль оформили Вінісіус Жуніор та Феде Вальверде, ще один гол забив Карім Бензема.

На клубному чемпіонаті світу ворота мадридців захищав українець Андрій Лунін, який замінив травмованого основного голкіпера - бельгійця Тібо Куртуа.

Голи у ворота Луніна забили Мусса Марега та Лусіано Вієтто, який оформив дубль. Загалом по воротах українця завдали 3 удари у площину воріт.

У півфіналі "Реал" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" - 4:1. "Аль-Хіляль" здолав бразильський "Фламенго" - 3:2.

Клубний чемпіонат світу з футболу

Фінал

11 лютого

"Реал" (Іспанія) - "Аль Хіляль" (Саудівська Аравія) 5:3

Голи: В. Жуніор, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 - Марега, 26, Вієтто, 63, 79