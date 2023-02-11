"Реал" з Луніним у воротах пропустив 3 голи, але виграв клубний чемпіонат світу
У фіналі клубного чемпіонату світу з футболу мадридський "Реал" переміг аравійський "Аль-Хіляль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Реал" та "Аль-Хіляль" провели фінальний матч у Рабаті. Матч закінчився перемогою європейців з рахунком 5:3. За мадридців дубль оформили Вінісіус Жуніор та Феде Вальверде, ще один гол забив Карім Бензема.
На клубному чемпіонаті світу ворота мадридців захищав українець Андрій Лунін, який замінив травмованого основного голкіпера - бельгійця Тібо Куртуа.
Голи у ворота Луніна забили Мусса Марега та Лусіано Вієтто, який оформив дубль. Загалом по воротах українця завдали 3 удари у площину воріт.
У півфіналі "Реал" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" - 4:1. "Аль-Хіляль" здолав бразильський "Фламенго" - 3:2.
Клубний чемпіонат світу з футболу
Фінал
11 лютого
"Реал" (Іспанія) - "Аль Хіляль" (Саудівська Аравія) 5:3
Голи: В. Жуніор, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 - Марега, 26, Вієтто, 63, 79
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