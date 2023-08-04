"Реал" відмовився продавати Луніна в іспанський топ-клуб
Іспанський "Вільярреал" намагався підписати воротаря "Реала" та збірної України Андрія Луніна
Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, "Вільярреал" запропонував за Андрія Луніна 3 млн євро, проте ця сума замала. Пропозицію особисто відхилив президент "Реала" Флорентіно Перес, він не збирається міняти свою позицію.
Переговори між клубами продовжаться. "Вільярреал" шукає нового воротаря і найближчими днями ще раз спробує домовитися з "Реалом" щодо Андрія Луніна.
Ситуація Луніна в "Реалі"
За інформацією Marca, "Реал" виставив ціну на 24-річного Андрія Луніна - 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча через рік він може покинути Мадрид безплатно.
Поточний контракт голкіпера з "Реалом" чинний до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у Ла Лігу з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.
Всього за цей період Лунін провів 17 ігор, більшість з яких у поточному сезоні (12). В цьому сезоні Андрій Лунін пропустив 13 мʼячів, 4 матчі зіграв "на нуль"
- У березні Marca повідомила, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, покине мадридську команду влітку
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