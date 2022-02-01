Реалізовані Мессі та Мбаппе пенальті не врятували ПСЖ від вильоту з Кубка Франції
У 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу ПСЖ програв у серії післяматчевих пенальті "Ніцці"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Парижі основний та додатковий час матчу завершилися внічию 0:0 і команди виявляли переможця у серії післяматчевих пенальті. ПСЖ не врятували від поразки реалізовані Ліонелем Мессі та Кіліаном Мбаппе одинадцятиметрові.
Героєм матчу став голкіпер "Ніцци" Марцин Булка, який відбив удар Ксаві Сімонса. Вирішальний пенальті реалізував Данте, який переграв воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумму "паненкою".
Кубок Франції
1/8 фіналу
31 січня
ПСЖ - "Ніцца" 0:0 (0:0, по пен. - 5:6)
- 24 січня повідомлялося, що аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі проводить найгірший сезон в кар'єрі.
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