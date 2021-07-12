Ребров назвав свою ціль у новій команді з ОАЕ
Український тренер Сергій Ребров заявив, що його ціль в "Аль-Айні" з ОАЕ - зробити футболістів сильнішими
Про це повідомляє "Чемпіон".
Ребров провів перше тренування в новому клубі і переконаний, що гравці "Аль-Айна" повинні працювати сильніше.
"Я дуже радий бути частиною цієї команди, радий працювати в "Аль-Айні". Я зроблю все можливе для клубу. Для мене важливо бачити розвиток футболістів і команди. Ми повинні грати інтенсивніше. Ніхто з уболівальників не прийняв результат минулого сезону (6-та сходинка, – прим.). Цього року ми повинні працювати сильніше для спільного успіху. Всі повинні працювати сильніше: футболісти, тренери, персонал. Немає іншого шляху до успіху, ніж допомога один одному", – сказав Ребров.
47-річний українець у 2014 - 2017 роках тренував "Динамо". Після цього один сезон провів у "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії. У 2018 році Ребров очолив угорський "Ференцварош", який привів до трьох поспіль чемпіонських титулів та після 25-річної перерви вивів клуб до групового раунду Ліги чемпіонів.
За даними угорських ЗМІ Ребров отримував у Будапешті 700 тис. євро на рік, а у своєму новому клубі - "Аль-Айні" з ОАЕ - українець зароблятиме 4 млн євро за сезон.
- Нагадаємо, 4 червня Ребров офіційно залишив "Ференцварош".
- 8 червня Сергія Реброва презентували на посаді головного тренера клубу "Аль-Айн" з ОАЕ.
- 15 червня Ребров заявив, що погодився очолити "Аль-Айн" із ОАЕ, оскільки перед клубом стоять максимальні завдання.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе