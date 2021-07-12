Ребров назвав свою ціль у новій команді з ОАЕ

Про це повідомляє "Чемпіон".



Ребров провів перше тренування в новому клубі і переконаний, що гравці "Аль-Айна" повинні працювати сильніше.



"Я дуже радий бути частиною цієї команди, радий працювати в "Аль-Айні". Я зроблю все можливе для клубу. Для мене важливо бачити розвиток футболістів і команди. Ми повинні грати інтенсивніше. Ніхто з уболівальників не прийняв результат минулого сезону (6-та сходинка, – прим.). Цього року ми повинні працювати сильніше для спільного успіху. Всі повинні працювати сильніше: футболісти, тренери, персонал. Немає іншого шляху до успіху, ніж допомога один одному", – сказав Ребров.

47-річний українець у 2014 - 2017 роках тренував "Динамо". Після цього один сезон провів у "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії. У 2018 році Ребров очолив угорський "Ференцварош", який привів до трьох поспіль чемпіонських титулів та після 25-річної перерви вивів клуб до групового раунду Ліги чемпіонів.

За даними угорських ЗМІ Ребров отримував у Будапешті 700 тис. євро на рік, а у своєму новому клубі - "Аль-Айні" з ОАЕ - українець зароблятиме 4 млн євро за сезон.

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