Ребров перетягнув до клубу з ОАЕ екстренера "Динамо"
Колишній асистент Сергія Реброва у київському "Динамо" іспанець Вісенте Гомес допомагатиме українському тренеру в "Аль-Айні" з ОАЕ
Про це повідомляє UA-Футбол.
Вісенте Гомес увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва в "Аль-Айні". Фахівці вже розпочали готувати команду до нового сезону.
Раніше 49-річний іспанець був асистентом українця у "Динамо" (2016 - 2017) та "Аль-Ахлі" зі Саудівської Аравії (2017 - 2018).
Самостійно іспанець очолював донецький "Олімпік" (2019 - 2020) та азербайджанський "Сабах" (2020).
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Нагадаємо, 8 червня Сергія Реброва презентували на посаді головного тренера клубу "Аль-Айн" з ОАЕ.
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