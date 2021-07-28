Ребров перетягнув до клубу з ОАЕ екстренера "Динамо"

Про це повідомляє UA-Футбол.

Вісенте Гомес увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва в "Аль-Айні". Фахівці вже розпочали готувати команду до нового сезону.

Раніше 49-річний іспанець був асистентом українця у "Динамо" (2016 - 2017) та "Аль-Ахлі" зі Саудівської Аравії (2017 - 2018).

Самостійно іспанець очолював донецький "Олімпік" (2019 - 2020) та азербайджанський "Сабах" (2020).

Нагадаємо, 8 червня Сергія Реброва презентували на посаді головного тренера клубу "Аль-Айн" з ОАЕ.

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