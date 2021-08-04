Ребров знайшов спосіб покинути клуб з ОАЕ заради збірної України

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



За інформацією джерела, в угоді Реброва з "Аль-Айном" з ОАЕ прописаний пункт, що в разі запрошення в збірну України за розрив контракту не треба платити компенсацію.



До четверга, 5 серпня, Сергій Ребров повинен визначитись, чи згоден він на заробітну плату для штабу в розмірі 2 млн євро. Якщо погодиться, то українець скористається пунктом, який прописаний в його контракті з "Аль-Айном".

З початку червня 47-річний Сергій Ребров очолює клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. Цей клуб ще не виходив на футбольне поле під керівництвом українця через паузу в чемпіонаті.



Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.



Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.

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