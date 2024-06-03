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Гриби лисички: секрети приготування та смачні рецепти

3 червня, 2024 понедiлок
15:20
рецепти Гриби лисички

Гриби лисички – це справжній дар лісу, їх люблять за неповторний смак та аромат. Якщо ви не знаєте як смачно їх приготувати, тоді вам варто спробувати наші рецепти

Зміст

Лисички вирізняються не лише своїм яскравим оранжевим кольором, але й високою харчовою цінністю. Ці гриби містять вітаміни A, B, C і D, а також багато корисних мікроелементів. Їхній смак додає неповторності будь-якій страві, а способів їх приготування безліч – від простих смажених до вишуканих перших страв.

Перед приготування гриби варто перебрати, видалити старі та зіпсовані. Лисички не потребують замочування, їх достатньо ретельно промити у великій кількості води.

Деякі досвідчені грибники спочатку зчищають ножиком весь бруд, листя та пісок, а потім промивають ці гриби в посудині із чистою водою. Однак, існують інші методи очищення. На свій сторінці в Instagram відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився цікавим секретом, який допоможе більш якісно та швидко очистити лисички: "Вже промиті лисички я посипаю борошном, прямо на пластинки, і обережно розподіляю його по грибах. Даю постояти хвилин 10 і промиваю у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно "забирає" з собою дрібний пил (пісочок)".

Завжди ретельно промивайте гриби під проточною водою, щоб видалити бруд та пісок. Їжте лише ті гриби, в якості та безпеці яких ви впевнені.

Гриби лисички смажені

Гриби лисички смажені

Інгредієнти:

  • лисички – 500 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • вершкове масло – 20 г
  • сметана (20-30%) – 2 ст. л.
  • часник – 1 зубчик
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • свіжа зелень (за бажанням)
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт, як готувати гриби лисички:

  1. Ретельно промийте гриби у великій кількості води, щоб видалити весь пісок і бруд. Перекладіть на друшляк, щоб стекла зайва вода. Великі гриби можна порізати на частини, а дрібні - залишити цілими.
  2. Очистіть та дрібно наріжте часник, а цибулю – кубиком.
  3. На чисту без олії антипригарну сковорідку висипте гриби. Їм потрібно протушкуватись деякий час, щоб випарувалась зайва вода (приблизно 15-20 хвилин).
  4. Коли випарується вся рідина, гриби перекладіть в будь-яку посудину.
  5. Сковорідку знову поставте на плиту та нагрійте соняшникову олію. Додайте нарізану цибулю і смажте до золотистого кольору.
  6. До цибулі додайте гриби, вершкове масло та сіль. Все добре перемішайте.
  7. Коли гриби будуть готові, додайте ще часник та чорний перець. Протушкуйте так хвилину, потім додайте сметану. Все ще раз перемішайте та знімайте страву з плити.
  8. Подавайте гриби гарячими, посипавши свіжою зеленню. Смачного!

Фото: zoomeboshi.com

Лисички із картоплею

Інгредієнти:

  • картопля - 700 г
  • лисички - 500 г
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • соняшникова олія – 5 ст. л.
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку
  • молоко - 200-400 мл

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте гриби у великій кількості води, щоб видалити весь пісок і бруд. Перекладіть на друшляк, щоб стекла зайва вода. 
  2. Додайте до ємності з лисичками молоко так, щоб воно повністю їх покрило. Гриби стануть ще більш ніжними та не будуть гірчити. Через 15-20 хвилин перекладіть гриби знову на друшляк.
  3. Очистіть від шкаралупи цибулю та наріжте кубиком.
  4. Нагрійте сковорідку з соняшниковою олією та просмажте спочатку цибулю до напівпрозорості, а потім додайте лисички. Смажте постійно помішуючи.
  5. Коли рідина з грибів вже трохи випарується, додайте сіль, перець, часник пропущений через прес та продовжуйте смажити.
  6. Щойно рідина з грибів випарується, додайте вершкове масло та смажте до готовності інгредієнтів.  
  7. Промийте та відваріть молоду картоплю (приготування займе приблизно 20 хвилин).
  8. Додайте до грибів картоплю, можна перемішати. Смачного!

Фото: Freepik


 
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