Ідеальне бісквітне тісто: рецепт і секрети приготування
Якщо ви досі не знаєте, як приготувати бісквітне тісто, що добре тримає форму та має пухку текстуру, тоді ми вам допоможемо впоратись із цим завданням!
Перебираючи рецепти для бісквіта, ми часто шукаємо щось більше, ніж просто смачну випічку. Ми хочемо ніжність, пухкість й аромат, які зроблять наш виріб ідеальним. У цій статті ми розглянемо рецепт найкращого бісквітного тіста та поділимося з вами деякими секретами. Звичайне бісквітне тісто приготувати не дуже складно, але потрібно знати правильні пропорції продуктів, а також деякі хитрощі, що допоможуть впоратись із завданням якомога краще.
Насолоджуйтесь процесом приготування і не бійтеся експериментувати, щоб знайти свій власний ідеальний бісквіт!
Бісквітне тісто
Інгредієнти (форма 18-20 см):
- курячі яйця – 4 шт. (1-ша категорія)
- цукор – 120 г
- борошно пшеничне – 100 г
- крохмаль кукурудзяний – 25 г
- сіль - дрібка
Бісквітне тісто – рецепт приготування покроково:
- Відділіть жовтки від білків. У білки додайте дрібку солі та починайте збивати міксером спочатку на маленькій швидкості, а потім потроху її збільшуйте. Щойно побачите, що на білках з'явилась "пінка", порціями додавайте цукор (60 г). Збивайте суміш до "стійких піків", тобто ви потім можете перевернути посудину, але білки повинні залишитись на місці. Скільки часу у вас піде на цей процес, залежить від потужності міксера.
- В іншій посудині збийте міксером жовтки з цукром (60 г) до побіління та збільшення суміші в об'ємі.
- Змішайте обережно лопаткою збиті білки з жовтками, важливо не порушити пухку та повітряну структуру білка.
- Змішайте також сухі інгредієнти – борошно та крохмаль, пересійте їх через сито.
- У два-три етапи додайте просіяне борошно з крохмалем до яєчної маси, обережно перемішайте лопаткою до повного об'єднання всіх інгредієнтів.
- Застеліть дно роз'ємної форми пергаментним папером та вилийте тісто, обережно розрівняйте лопаткою.
- Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовій шафі протягом 35 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
- Готовому бісквіту потрібно дати час охолонути за кімнатної температури, а потім можна його виймати з форми. Смачного!
Фото: drivemehungry.com
Секрети, що допоможуть приготувати тісто на бісквіт ідеально:
- Використовуйте під час приготування яйця кімнатної температури, тобто їх краще заздалегідь виймати з холодильника. Обережно відділяйте білки від жовтків та добре збивайте міксером, від цього етапу залежить кінцевий результат.
- Перемішуйте яєчну масу з борошном впевненими, але обережними рухами, занурюючи силіконову лопатку до дна, а потім обережно підіймаючи. Паралельно можна повертати посудину проти годинникової стрілки.
- Коли ви поставили тісто в духовку, не відкривайте її протягом перших 20-30 хвилин. Це дуже важливо, щоб тісто не опустилося через різкі коливання температури.
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