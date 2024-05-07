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Навчимо вас готувати кнедлики (кльоцки). Рецепт
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Ось наробимо кнедлики – і в морозилку. А потім тільки дістали і зварили на сніданок / обід / вечерю. Картопляні кнедлики (кльоцки) можна їсти зі сметаною, можна з сирним соусом, а можна посипати тертим сиром або сирком із пліснявою. Апетитні та смачні
Інгредієнти для кнедлів:
- варена картопля - 200 г
- зварена куряча грудка - 1 шт. (200-250 г)
- жовток – 2 шт.
- борошно - 40 г (+для посипання столу)
- твердий сир – 40 г (рекомендується пармезан)
- сіль
- перець
- мускатний горіх
- сир для подачі
- сметана чи сирний соус
Покроковий рецепт приготування - Кнедлики (Кльоцки)
Як приготувати кнедлики:
- варену грудку ріжемо
- змелюємо в блендері до стану крихти
- варену картоплю треба потовкти
- сир натерти на дрібній тертці
- змішуємо картоплю, курку, сир
- відокремлюємо жовтки від білків
- жовтки додаємо в картопляно-сирно-курячу масу
- солимо
- перчимо
- додаємо мускатний горіх
- засипаємо борошно
- все руками розминаємо
- скочуємо в кулю
- якщо тісто дуже липке, підсипте ще муки
- готове тісто можна охолодити в холодильнику близько години
- треба посипати стіл борошном
- розділити тісто на кілька частин
- скачати ковбаски
- нарізати на шматочки
- можна варити кнедлики в окропі або бульйоні
- для свіжих вистачить і 5 хв.
- Якщо заморозити, їх варити потрібно довше.
Смачного!
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