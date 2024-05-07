Навчимо вас готувати кнедлики (кльоцки). Рецепт

Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині

Вальдемар Скшипчак: Зброя із Заходу і мобілізація допоможуть Україні лише в обороні, повернення територій є нереальним, а війна може закінчитися вже до кінця року