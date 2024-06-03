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Головна рецепти Млинці з грибами та зеленню на дріжджах. Тонкі, легко смажити та дуже швидко
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Млинці з грибами та зеленню на дріжджах. Тонкі, легко смажити та дуже швидко

3 червня, 2024 понедiлок
11:57
рецепти млинці

Тонкі млинці на воді без яєць смажити легко, просто та дуже швидко. До складу входять борошно, вода, олія, гриби та зелень. Такі млинці - тонкі, з хрустким краєчком, вони чудово урізноманітнять ваш стіл на сімейний сніданок

Зміст

Рецепт пісних млинців

Інгредієнти для млинців:

  • 400 мл води
  • 1 столова ложка цукру
  • ½ чайної ложки солі
  • 1½ чайної ложки швидкодіючих дріжджів
  • 200 г борошна
  • ½ пучка зеленої цибулі, кропу чи іншої зелені
  • 70-100 г консервованих печериць
  • 4 столові ложки олії + для змащування

Приготування - пісні млинці з грибами та зеленню:

  • З'єднайте теплу воду, цукор, сіль та дріжджі
  • Цукор та сіль можна регулювати за смаком
  • Всипте борошно і ретельно перемішайте до однорідності
  • Накрийте ємність рушником і залиште у теплому місці на півгодини
  • Порубайте зелень і наріжте печериці тонкими шматочками
  • Розігрійте в сковороді олію, влийте її в тісто і перемішайте
  • Викладіть частину тіста та обсмажте на середньому вогні з одного боку до золотистого кольору
  • Під час приготування посипте млинець зеленню та грибами, потім переверніть та обсмажте з іншого боку
  • Повторіть те саме з іншими порціями тіста.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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