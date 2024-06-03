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Млинці з грибами та зеленню на дріжджах. Тонкі, легко смажити та дуже швидко
Тонкі млинці на воді без яєць смажити легко, просто та дуже швидко. До складу входять борошно, вода, олія, гриби та зелень. Такі млинці - тонкі, з хрустким краєчком, вони чудово урізноманітнять ваш стіл на сімейний сніданок
Зміст
Інгредієнти для млинців:
- 400 мл води
- 1 столова ложка цукру
- ½ чайної ложки солі
- 1½ чайної ложки швидкодіючих дріжджів
- 200 г борошна
- ½ пучка зеленої цибулі, кропу чи іншої зелені
- 70-100 г консервованих печериць
- 4 столові ложки олії + для змащування
Приготування - пісні млинці з грибами та зеленню:
- З'єднайте теплу воду, цукор, сіль та дріжджі
- Цукор та сіль можна регулювати за смаком
- Всипте борошно і ретельно перемішайте до однорідності
- Накрийте ємність рушником і залиште у теплому місці на півгодини
- Порубайте зелень і наріжте печериці тонкими шматочками
- Розігрійте в сковороді олію, влийте її в тісто і перемішайте
- Викладіть частину тіста та обсмажте на середньому вогні з одного боку до золотистого кольору
- Під час приготування посипте млинець зеленню та грибами, потім переверніть та обсмажте з іншого боку
- Повторіть те саме з іншими порціями тіста.
Смачного!
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