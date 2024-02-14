Салат з мівіни: три цікаві та неймовірно смачні рецепти
Салат з мівіни – це швидко, просто та бюджетно. Він може бути чудовим доповненням до будь-якого обіду чи вечері, або стати самостійною стравою для перекусу
Основний інгредієнт такого салату – вермішель швидкого приготування. Це досить бюджетний варіант, однак не менш смачний. У цій статті ми розглянемо три оригінальні рецепти салату, які точно вас вразять своєю смаковою гармонією. Його приготування не потребує багато часу, але результат вам точно сподобається.
Салат з мівіни та ковбаси
Інгредієнти:
- вермішель швидкого приготування (мівіна) – 1 пачка
- варена ковбаса – 200 г
- курячі яйця – 3 шт.
- кукурудза – 1 банка
- майонез – 5-6 ст. л.
- петрушка – 1 пучок
- сіль, перець – до смаку
Салат з мівіни – рецепт приготування покроково:
- Курячі яйця відваріть в киплячій воді круто. Потім перекладіть в холодну воду та очистіть шкаралупу.
- Вермішель швидкого приготування подрібніть руками або за допомогою качалки. Залийте окропом, накрийте кишкою та залиште на 3-5 хвилин. Потім злийте зайву воду.
- Наріжте яйця та варену ковбасу кубиком, а петрушку дрібно. Змішайте ці інгредієнти в салатниці, додайте кукурудзу, запарену вермішель та заправте майонезом. За бажанням посоліть та попечіть. Готово!
Фото: cookpad.com
Салат з мівіни та крабових паличок
Інгредієнти:
- вермішель швидкого приготування – 2 пачки
- крабові палички – 250 г
- огірок – 1 шт.
- консервована кукурудза – 1 банка
- майонез – 3 ст. л.
- сіль, перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Вермішель швидкого приготування залийте окропом, накрийте кишкою та залиште на 3-5 хвилин. Потім злийте зайву воду.
- Наріжте крабові палички та огірок кубиком.
- Змішайте консервовану кукурудзу, крабові палички, огірок та вермішель у салатниці. Заправте салат майонезом, додайте сіль та перець.
Фото: cookpad.com
Хрусткий салат з мівіни - простий рецепт
Інгредієнти:
- пекінська капуста - 1 шт. (середнього розміру)
- вермішель швидкого приготування – 2 пачки
- мигдалеві пластівці (пелюстки) – 100 г
- насіння очищене (соняшникове, гарбузове, льон та інше) - 5 ст. л.
- олія соняшникова або оливкова - 100 мл
- зелена цибуля – 1 пучок
- цукор - 3 ст. л.
- сіль - 1 ч. л.
- оцет 9% - 4 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Пекінську капусту та цибулю промийте, наріжте тоненько.
- Підсмажте на сухій сковорідці декілька хвилин суміш з мигдалевих пластівців та насіння.
- Вермішель швидкого приготування подрібніть руками або за допомогою качалки.
- У салатниці змішайте пекінську капусту, цибулю та суміш з насіння.
- Для заправки змішайте оцет з цукром, перемішуйте до розчинення цукру. Потім додайте сіль та олію, ще раз перемішайте та заправте салат.
- Перед подачею салату до столу, додайте подрібнену вермішель. Додаємо її в останню чергу, щоб вона залишилась хрумкою.
Смачного!
Фото: wineglass.com.ua
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