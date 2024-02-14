Салат з мівіни: три цікаві та неймовірно смачні рецепти

Основний інгредієнт такого салату – вермішель швидкого приготування. Це досить бюджетний варіант, однак не менш смачний. У цій статті ми розглянемо три оригінальні рецепти салату, які точно вас вразять своєю смаковою гармонією. Його приготування не потребує багато часу, але результат вам точно сподобається.

Салат з мівіни та ковбаси

Інгредієнти:

вермішель швидкого приготування (мівіна) – 1 пачка

варена ковбаса – 200 г

курячі яйця – 3 шт.

кукурудза – 1 банка

майонез – 5-6 ст. л.

петрушка – 1 пучок

сіль, перець – до смаку

Салат з мівіни – рецепт приготування покроково:

Курячі яйця відваріть в киплячій воді круто. Потім перекладіть в холодну воду та очистіть шкаралупу. Вермішель швидкого приготування подрібніть руками або за допомогою качалки. Залийте окропом, накрийте кишкою та залиште на 3-5 хвилин. Потім злийте зайву воду. Наріжте яйця та варену ковбасу кубиком, а петрушку дрібно. Змішайте ці інгредієнти в салатниці, додайте кукурудзу, запарену вермішель та заправте майонезом. За бажанням посоліть та попечіть. Готово!

Фото: cookpad.com

Салат з мівіни та крабових паличок

Інгредієнти:

вермішель швидкого приготування – 2 пачки

крабові палички – 250 г

огірок – 1 шт.

консервована кукурудза – 1 банка

майонез – 3 ст. л.

сіль, перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Вермішель швидкого приготування залийте окропом, накрийте кишкою та залиште на 3-5 хвилин. Потім злийте зайву воду. Наріжте крабові палички та огірок кубиком. Змішайте консервовану кукурудзу, крабові палички, огірок та вермішель у салатниці. Заправте салат майонезом, додайте сіль та перець.

Фото: cookpad.com

Хрусткий салат з мівіни - простий рецепт

Інгредієнти:

пекінська капуста - 1 шт. (середнього розміру)

вермішель швидкого приготування – 2 пачки

мигдалеві пластівці (пелюстки) – 100 г

насіння очищене (соняшникове, гарбузове, льон та інше) - 5 ст. л.

олія соняшникова або оливкова - 100 мл

зелена цибуля – 1 пучок

цукор - 3 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

оцет 9% - 4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Пекінську капусту та цибулю промийте, наріжте тоненько. Підсмажте на сухій сковорідці декілька хвилин суміш з мигдалевих пластівців та насіння. Вермішель швидкого приготування подрібніть руками або за допомогою качалки. У салатниці змішайте пекінську капусту, цибулю та суміш з насіння. Для заправки змішайте оцет з цукром, перемішуйте до розчинення цукру. Потім додайте сіль та олію, ще раз перемішайте та заправте салат. Перед подачею салату до столу, додайте подрібнену вермішель. Додаємо її в останню чергу, щоб вона залишилась хрумкою.

Смачного!

Фото: wineglass.com.ua