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Головна рецепти Стручкова квасоля: три цікавих рецепти для всієї родини
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Стручкова квасоля: три цікавих рецепти для всієї родини

31 травня, 2024 п'ятниця
11:00
рецепти Спаржева квасоля

Стручкова квасоля, відома також як спаржева, є дуже популярною та цінується завдяки своїй універсальності, низькій калорійності та високому вмісту поживних речовин

Зміст

Стручкова квасоля містить багато вітамінів, зокрема А, С, К, а також фолієву кислоту. Ці вітаміни підтримують імунну систему, зір, здоров'я шкіри та допомагають процесам згортання крові. Мінерали, такі як залізо, магній, кальцій і калій, сприяють здоров'ю кісток, серця та нервової системи.

Завдяки низькому вмісту калорій (приблизно 35 калорій на 100 г), стручкова квасоля є ідеальним вибором для тих, хто прагне схуднути або підтримувати сталу вагу. Клітковина, що в ній міститься, сприяє покращенню травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Спаржева квасоля дуже легка в приготуванні, її можна бланшувати, варити, смажити або запікати. За лічені хвилини вона стає готовою до вживання, зберігаючи свою текстуру та смак.

Рецепт Спаржевої квасолі

Спаржева квасоля – рецепт класичний

Інгредієнти:

  • квасоля стручкова (заморожена) – 500 г
  • вершкове масло – 30 г
  • часник – 2 зубчики
  • сік половини лимона
  • сіль – до смаку
  • перець чилі (за бажанням)

Покроковий рецепт, як приготувати спаржеву квасолю

  1. Закип'ятіть велику каструлю води.
  2. Додайте заморожену квасолю (краще її не розморожувати, адже вона може стати занадто м'якою) у киплячу воду й варіть протягом 30 секунд. Зазвичай перед заморожуванням проводять термічну обробку спаржевої квасолі, тому її не потрібно довго варити. Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, тоді час приготування збільшується до 1 хвилини.
  3. Відкиньте квасолю на друшляк, далі її можна перекласти одразу у миску з крижаною водою, щоб зупинити процес приготування. Це зберігає колір і текстуру квасолі.
  4. Після охолодження знову відкиньте її на друшляк і дайте стекти воді.
  5. Наріжте часник слайсами.
  6. Розігрійте вершкове масло на сковороді, потім додайте нарізаний часник і обсмажуйте до золотистого кольору (приблизно одну хвилину).
  7. Додайте в сковорідку спаржеву квасолю, смажте помішуючи протягом однієї хвилини, доки вона стане м'якою і трохи підрум'яниться.
  8. Додайте сіль, лимон та, за бажанням, трохи перцю чилі для пікантності смаку.
  9. Подавайте спаржеву квасолю гарячою як гарнір до основної страви або як легку закуску.

Фото: cash-flow.com.ua

Квасоля стручкова з соєвим соусом та часником

Інгредієнти:

  • квасоля стручкова (заморожена) – 400 г
  • вершкове масло – 1 ст. л.
  • соняшникова олія – 1 ст. л.
  • часник – 2-3 зубчики
  • соєвий соус – 1-2 ст. л.
  • кунжутне насіння – 1-2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

  1. У каструлю зі спеціальною вставкою-ситом для приготування їжі на пару додайте воду та доведіть до кипіння.
  2. Щойно вода закипить, додайте заморожену квасолю та готуйте протягом 4-5 хвилин.
  3. Перекладіть квасолю одразу в миску з крижаною водою, щоб зупинити процес приготування. Це зберігає колір і текстуру квасолі.
  4. Після охолодження відкиньте квасолю на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
  5. Наріжте часник слайсами.
  6. Добре прогрійте сковорідку із сумішшю соняшникової олії та вершкового масла. Додайте нарізаний часник і обсмажуйте до золотистого кольору декілька хвилин.
  7. Покладіть у сковорідку спаржеву квасолю та соєвий соус, смажте три хвилини. Потім додайте ще кунжутне насіння та продовжуйте готувати 1-2 хвилини. Готово!

Фото: Sally Pasley Vargas

Спаржева квасоля з яйцями та сиром

Інгредієнти:

  • квасоля стручкова (заморожена) – 400 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • вершкове масло – 50 г
  • часник – 2 зубчики
  • яйця курячі – 3 шт.
  • твердий сир – 3 шт.
  • свіжа зелень (кріп, петрушка)
  • мелений коріандр – 1 ч. л.
  • сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування

  1. Закип'ятіть велику каструлю води.
  2. Покладіть заморожену квасолю в киплячу воду та варіть протягом 3-5 хвилин.
  3. Відкиньте квасолю на друшляк.
  4. Очистіть часник та цибулю від шкірки та наріжте кільцями.
  5. Твердий сир натріть на крупній тертці.
  6. Збийте виделкою яйця.
  7. Розігрійте вершкове масло на сковороді, потім додайте нарізаний часник та коріандр. Просмажте приблизно 30 секунд та додайте цибулю. Щойно цибуля стане рум'яною, викладіть квасолю та смажте 3 хвилини.
  8. Додайте яйця, сіль та перець, все добре перемішайте. Коли яйця приготуються, всипте нарізану зелень та сир. Страву можна знімати з плити та подавати до столу. Смачного!

Фото: YouTube/John Chu


 
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