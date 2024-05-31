Стручкова квасоля: три цікавих рецепти для всієї родини
Стручкова квасоля, відома також як спаржева, є дуже популярною та цінується завдяки своїй універсальності, низькій калорійності та високому вмісту поживних речовин
Стручкова квасоля містить багато вітамінів, зокрема А, С, К, а також фолієву кислоту. Ці вітаміни підтримують імунну систему, зір, здоров'я шкіри та допомагають процесам згортання крові. Мінерали, такі як залізо, магній, кальцій і калій, сприяють здоров'ю кісток, серця та нервової системи.
Завдяки низькому вмісту калорій (приблизно 35 калорій на 100 г), стручкова квасоля є ідеальним вибором для тих, хто прагне схуднути або підтримувати сталу вагу. Клітковина, що в ній міститься, сприяє покращенню травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові.
Спаржева квасоля дуже легка в приготуванні, її можна бланшувати, варити, смажити або запікати. За лічені хвилини вона стає готовою до вживання, зберігаючи свою текстуру та смак.
Спаржева квасоля – рецепт класичний
Інгредієнти:
- квасоля стручкова (заморожена) – 500 г
- вершкове масло – 30 г
- часник – 2 зубчики
- сік половини лимона
- сіль – до смаку
- перець чилі (за бажанням)
Покроковий рецепт, як приготувати спаржеву квасолю
- Закип'ятіть велику каструлю води.
- Додайте заморожену квасолю (краще її не розморожувати, адже вона може стати занадто м'якою) у киплячу воду й варіть протягом 30 секунд. Зазвичай перед заморожуванням проводять термічну обробку спаржевої квасолі, тому її не потрібно довго варити. Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, тоді час приготування збільшується до 1 хвилини.
- Відкиньте квасолю на друшляк, далі її можна перекласти одразу у миску з крижаною водою, щоб зупинити процес приготування. Це зберігає колір і текстуру квасолі.
- Після охолодження знову відкиньте її на друшляк і дайте стекти воді.
- Наріжте часник слайсами.
- Розігрійте вершкове масло на сковороді, потім додайте нарізаний часник і обсмажуйте до золотистого кольору (приблизно одну хвилину).
- Додайте в сковорідку спаржеву квасолю, смажте помішуючи протягом однієї хвилини, доки вона стане м'якою і трохи підрум'яниться.
- Додайте сіль, лимон та, за бажанням, трохи перцю чилі для пікантності смаку.
- Подавайте спаржеву квасолю гарячою як гарнір до основної страви або як легку закуску.
Фото: cash-flow.com.ua
Квасоля стручкова з соєвим соусом та часником
Інгредієнти:
- квасоля стручкова (заморожена) – 400 г
- вершкове масло – 1 ст. л.
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- часник – 2-3 зубчики
- соєвий соус – 1-2 ст. л.
- кунжутне насіння – 1-2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
- У каструлю зі спеціальною вставкою-ситом для приготування їжі на пару додайте воду та доведіть до кипіння.
- Щойно вода закипить, додайте заморожену квасолю та готуйте протягом 4-5 хвилин.
- Перекладіть квасолю одразу в миску з крижаною водою, щоб зупинити процес приготування. Це зберігає колір і текстуру квасолі.
- Після охолодження відкиньте квасолю на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
- Наріжте часник слайсами.
- Добре прогрійте сковорідку із сумішшю соняшникової олії та вершкового масла. Додайте нарізаний часник і обсмажуйте до золотистого кольору декілька хвилин.
- Покладіть у сковорідку спаржеву квасолю та соєвий соус, смажте три хвилини. Потім додайте ще кунжутне насіння та продовжуйте готувати 1-2 хвилини. Готово!
Фото: Sally Pasley Vargas
Спаржева квасоля з яйцями та сиром
Інгредієнти:
- квасоля стручкова (заморожена) – 400 г
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- вершкове масло – 50 г
- часник – 2 зубчики
- яйця курячі – 3 шт.
- твердий сир – 3 шт.
- свіжа зелень (кріп, петрушка)
- мелений коріандр – 1 ч. л.
- сіль та чорний перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування
- Закип'ятіть велику каструлю води.
- Покладіть заморожену квасолю в киплячу воду та варіть протягом 3-5 хвилин.
- Відкиньте квасолю на друшляк.
- Очистіть часник та цибулю від шкірки та наріжте кільцями.
- Твердий сир натріть на крупній тертці.
- Збийте виделкою яйця.
- Розігрійте вершкове масло на сковороді, потім додайте нарізаний часник та коріандр. Просмажте приблизно 30 секунд та додайте цибулю. Щойно цибуля стане рум'яною, викладіть квасолю та смажте 3 хвилини.
- Додайте яйця, сіль та перець, все добре перемішайте. Коли яйця приготуються, всипте нарізану зелень та сир. Страву можна знімати з плити та подавати до столу. Смачного!
Фото: YouTube/John Chu
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