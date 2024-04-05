Суп овочевий: два смачні та корисні рецепти для всієї родини

Овочеві супи дійсно дуже корисні для здоров'я, вони містять велику кількість корисних поживних речовин, таких як вітаміни та мінерали. Крім того, дієтичні волокна овочів сприяють здоровому функціонуванню шлунково-кишкового тракту та підтримують нормальну роботу кишківника.

Крім того, овочеві супи зазвичай низькокалорійні, особливо якщо вони готуються без засмажки або сметани. Однак, насичують вони не гірше, ніж значна кількість круп та злакових. Тому вони можуть задовольнити голод без зайвих калорій, що особливо важливо для тих, хто дотримується дієт.

У цій статті ми поділимося з вами двома простими рецептами овочевих супів, які не лише зможуть задовольнити приємним смаком усіх членів вашої родини, а й забезпечать організм вітамінами та корисними волокнами.

Овочевий суп

Інгредієнти:

вода – 2 л

картопля – 400 г

цвітна капуста – 170 г

морква – 100 г

цибуля - 70 г

соняшникова олія – 3 ст. л.

зелений горошок консервований - 120 г

зелень – невеликий пучок

лавровий лист – 2-4 шт.

сіль та чорний перець горошком – до смаку

Овочевий суп – рецепт приготування покроково:

Промийте всі овочі та очистіть від шкірки. Картоплю та цибулю наріжте кубиком, моркву – тонкими півкільцями або кільцями. Велику каструлю з водою поставте на вогонь, додайте картоплю, моркву та сіль. Після закипання, зменште вогонь до мінімального та варіть до напівготовності 7-12 хвилин. Не забувайте знімати пінку, що утворюється в процесі варіння. Очищену від листочків цвітну капусту розберіть на маленькі суцвіття. Додайте до овочів в супі цвітну капусту, цибулю та соняшникову олію, продовжуйте варити. Через 5 хвилин додаємо зелений консервований горошок, лавровий лист та чорний перець горошком. Даємо страві ще раз закипіти та пробуємо на сіль. Через 2-3 хвилини додаємо дрібно нарізану зелень та вимикаємо плиту. Готово!

Фото: The Domestic Life Stylist

Овочевий крем-суп

Інгредієнти:

картопля - 350 г

морква – 200 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

помідори свіжі – 200 г

сирок плавлений - 90 г

вершкове масло - 50 г

сіль – до смаку

прованські трави та копчена паприка – до смаку

зелень та грінки з білого хліба – для подачі

Покроковий рецепт приготування:

Промийте всі овочі та очистіть від шкірки, де це необхідно. Картоплю наріжте кубиком середнього розміру, цибулю та моркву – дрібним кубиком. У велику каструлю з картоплею, морквою та цибулею налийте води так, щоб вона лише покривала овочі та поставте на вогонь. Після закипання додайте солі та закрийте кришкою, варіть так протягом 10-15 хвилин. Доки овочі готуються, наріжте помідори на шматочки невеликого розміру. Щойно картопля звариться, додайте в каструлю помідори та продовжуйте готувати ще 10 хвилин. Через 10 хвилин додайте до супу сушені трави та паприку. Зніміть каструлю з вогню та подрібніть суп за допомогою заглибного блендера до однорідності. Знову поверніть каструлю плиту та ввімкніть мінімальний вогонь. Додайте вершкове масло та шматочками нарізаний плавлений сир, перемішуйте до повного розчинення сиру. Якщо суп вам здається занадто густим, можете додати кип'ятку. Спробуйте крем-супу на сіль та дайте страві ще раз закипіти (будьте дуже обережні). При подачі додайте до супу грінки та нарізану свіжу зелень. Смачного!

Фото: Seasons and Suppers