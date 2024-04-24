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Три смачні рецепти класичної випічки: швидко, смачно, вишукано
Як затишно стає в будинку, коли за столом з домашньою випічкою збирається вся родина. Випічкою можна назвати будь-яку страву, створену на основі борошна методом випікання в духовці, сковороді і т.д. Видів виробів випікання дуже багато
Булочки з часником та зеленню (на молоці)
Інгредієнти
Для тіста:
- молоко – 250 мл
- олія рафінована – 20 мл
- борошно - 400 г + для роботи з тістом
- дріжджі сухі – 1 ч. л.
- цукор - 1 ч. л.
- сіль - 0,5 ч. л.
Для начинки:
- масло вершкове (розм'якшене) – 50 г
- часник – 15 г (на смак)
- зелень свіжа (кріп та петрушка) – 20 г
- жовток (для змащування булочок) – 1 шт.
Покроковий рецепт “Булочки з часником та зеленню”:
- борошно просіюємо у глибоку миску
- всипаємо сухі дріжджі, цукор та сіль
- перемішуємо ложкою до рівномірності
- підігріваємо молоко до 35-38 градусів
- вливаємо до борошняної маси
- додаємо олію без запаху
- змішуємо інгредієнти ложкою
- замішуємо тісто
- накриваємо його рушником
- відправляємо в тепле місце для підйому на 40-50 хвилин
- вершкове масло для начинки заздалегідь дістаньте з холодильника, викладіть в миску і залиште, щоб воно розм'якшилося при кімнатній температурі.
- Зелень промийте, дрібно наріжте і додайте до м'якого масла. Часник очистіть, натріть на дрібній тертці, відправте туди ж. Всипте сіль та мелений чорний перець на свій смак. Перемішайте до отримання однорідної маси - готова начинка.
- обминаємо тісто на дошці
- розділяємо на 10 шматочків
- шматочки тіста скачуємо в кульки
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо на 10-15 хв у теплому місці
- кульку тіста руками розпластуємо в коло діаметром 9-10 см
- змащуємо порцією масляно-часникової начинки – кількість розраховуйте так, щоб вистачило на всі булочки
- складаємо коржик навпіл, а потім ще раз складаємо поперек
- так само формуємо всі булочки
- кутом вниз вкладаємо булочки у формочки для кексів
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо в теплі на 25-35 хв.
- за цей час розігрійте духовку до 180-190 градусів
- збовтайте жовток
- змастіть заготовки зверху
- випікайте булочки при температурі 180-190 градусів до рум'яної скоринки приблизно 25-35 хвилин (час залежить від особливостей духовки).
Печиво "Банановий рай"
Інгредієнти:
- маргарин (розм'якшений) - 200 г
- банани – 2 шт.
- шоколад (краще темний) – 50 г
- яйця – 2 шт.
- борошно - 4 скл.
- цукор - 1 скл.
- розпушувач – 1 ч. л.
- цукрова пудра (за бажанням) - на смак
Покроковий рецепт - випічка "Банановий рай":
- маргарин потрібно дістати із холодильника за годину до приготування
- яйця збити з цукром, цукор повинен розчинитись
- додати маргарин
- добре перетерти
- збити
- повинна вийти в'язка пластична маса
- всипати розпушувач
- просіяти в масу належну кількість борошна
- перемішати
- замісити м'яке тісто, що не втрачає форму
- увімкнути духовку для розігріву до 180-200 градусів
- відрізати частину тіста
- розкатати в пласт завтовшки приблизно 1,5 см
- склянкою вирізати кружальця, не дуже маленькі, так, щоб туди вільно вмістився кружок банана
- банани очистити
- нарізати кружальцями приблизно 1,5-2 см завтовшки
- шоколад натерти на тертці
- на кожен кружок тіста покласти кружальце банана
- зверху посипати стружкою шоколаду
- поверх начинки викласти кружальце тіста
- краї кружків зліпити між собою, придавлюючи пальцем
- кружечки на деку розташуйте не впритул один до одного, інакше вони при випіканні злипнуться
- випікати печиво за температури 180-200 градусів протягом 10-12 хв.
- готове бананове печиво посипте зверху цукровою пудрою.
Пиріг "Тропічний рай"
Інгредієнти:
- ананаси консервовані (кільця) – 7 шт.
- кокосова стружка – 20 г
- масло вершкове – 100 г
- яйця – 2 шт.
- борошно – 250 г
- цукор – 120 г
- розпушувач для тіста – 10 г
Покроковий рецепт - Пиріг "Тропічний рай":
- збиваємо розтоплене вершкове масло з цукром і яйцями добіла
- додаємо кокосову стружку, розпушувач та борошно
- замішуємо тісто
- нарізаємо консервовані ананаси
- віджимаємо їх від зайвої рідини
- половину тіста викладаємо у форму для випікання, змащену олією
- зверху викладаємо ананаси
- половину тіста, що залишилася, вологими руками викладаємо на ананаси у вигляді маленьких шматочків
- відправляємо пиріг з ананасами в духовку
- випікаємо при 180 градусах приблизно годину.
Смачного!
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