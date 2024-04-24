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Три смачні рецепти класичної випічки: швидко, смачно, вишукано

24 квітня, 2024 середа
16:10
рецепти випічка

Як затишно стає в будинку, коли за столом з домашньою випічкою збирається вся родина. Випічкою можна назвати будь-яку страву, створену на основі борошна методом випікання в духовці, сковороді і т.д. Видів виробів випікання дуже багато

Булочки з часником та зеленню (на молоці)

Інгредієнти

Для тіста:

  • молоко – 250 мл
  • олія рафінована – 20 мл
  • борошно - 400 г + для роботи з тістом
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.
  • цукор - 1 ч. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • масло вершкове (розм'якшене) – 50 г
  • часник – 15 г (на смак)
  • зелень свіжа (кріп та петрушка) – 20 г
  • жовток (для змащування булочок) – 1 шт.

Покроковий рецепт “Булочки з часником та зеленню”:

  • борошно просіюємо у глибоку миску
  • всипаємо сухі дріжджі, цукор та сіль
  • перемішуємо ложкою до рівномірності
  • підігріваємо молоко до 35-38 градусів
  • вливаємо до борошняної маси
  • додаємо олію без запаху
  • змішуємо інгредієнти ложкою
  • замішуємо тісто
  • накриваємо його рушником 
  • відправляємо в тепле місце для підйому на 40-50 хвилин 
  • вершкове масло для начинки заздалегідь дістаньте з холодильника, викладіть в миску і залиште, щоб воно розм'якшилося при кімнатній температурі.
  • Зелень промийте, дрібно наріжте і додайте до м'якого масла. Часник очистіть, натріть на дрібній тертці, відправте туди ж. Всипте сіль та мелений чорний перець на свій  смак. Перемішайте до отримання однорідної маси - готова начинка.
  • обминаємо тісто на дошці
  • розділяємо на 10 шматочків
  • шматочки тіста скачуємо в кульки
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • залишаємо на 10-15 хв у теплому місці
  • кульку тіста руками розпластуємо в коло діаметром 9-10 см
  • змащуємо порцією масляно-часникової начинки – кількість розраховуйте так, щоб вистачило на всі булочки
  • складаємо коржик навпіл, а потім ще раз складаємо поперек
  • так само формуємо всі булочки
  • кутом вниз вкладаємо булочки у формочки для кексів
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • залишаємо в теплі на 25-35 хв.
  • за цей час розігрійте духовку до 180-190 градусів
  • збовтайте жовток 
  • змастіть заготовки зверху
  • випікайте булочки при температурі 180-190 градусів до рум'яної скоринки приблизно 25-35 хвилин (час залежить від особливостей духовки).

Печиво "Банановий рай"

Інгредієнти:

  • маргарин (розм'якшений) - 200 г
  • банани – 2 шт.
  • шоколад (краще темний) – 50 г
  • яйця – 2 шт.
  • борошно - 4 скл.
  • цукор - 1 скл.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • цукрова пудра (за бажанням) - на смак

Покроковий рецепт - випічка "Банановий рай":

  • маргарин потрібно дістати із холодильника за годину до приготування
  • яйця збити з цукром, цукор повинен розчинитись
  • додати маргарин
  • добре перетерти
  • збити
  • повинна вийти в'язка пластична маса
  • всипати розпушувач
  • просіяти в масу належну кількість борошна
  • перемішати
  • замісити м'яке тісто, що не втрачає форму
  • увімкнути духовку для розігріву до 180-200 градусів
  • відрізати частину тіста
  • розкатати в пласт завтовшки приблизно 1,5 см
  • склянкою вирізати кружальця, не дуже маленькі, так, щоб туди вільно вмістився кружок банана
  • банани очистити 
  • нарізати кружальцями приблизно 1,5-2 см завтовшки
  • шоколад натерти на тертці
  • на кожен кружок тіста покласти кружальце банана
  • зверху посипати стружкою шоколаду
  • поверх начинки викласти кружальце тіста
  • краї кружків зліпити між собою, придавлюючи пальцем
  • кружечки на деку розташуйте не впритул один до одного, інакше вони при випіканні злипнуться
  • випікати печиво за температури 180-200 градусів протягом 10-12 хв. 
  • готове бананове печиво посипте зверху цукровою пудрою.

Пиріг "Тропічний рай"

Інгредієнти:

  • ананаси консервовані (кільця) – 7 шт.
  • кокосова стружка – 20 г
  • масло вершкове – 100 г
  • яйця – 2 шт.
  • борошно – 250 г
  • цукор – 120 г
  • розпушувач для тіста – 10 г

Покроковий рецепт - Пиріг "Тропічний рай":

  • збиваємо розтоплене вершкове масло з цукром і яйцями добіла
  • додаємо кокосову стружку, розпушувач та борошно
  • замішуємо тісто
  • нарізаємо консервовані ананаси 
  • віджимаємо їх від зайвої рідини
  • половину тіста викладаємо у форму для випікання, змащену олією
  • зверху викладаємо ананаси
  • половину тіста, що залишилася, вологими руками викладаємо на ананаси у вигляді маленьких шматочків
  • відправляємо пиріг з ананасами в духовку
  • випікаємо при 180 градусах приблизно годину.

Смачного!



 
Теги:
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Суспільство
кулінарія
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