Речан переконаний, що РФ не вторгнетеся в Молдову, бо не має ресурсів
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що Росія не вторгнеться в його країну, оскільки не спроможна вести бої на двох фронтах
Про це повідомляє NewsMaker.
За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову, оскільки вона занадто далеко, при цьому країни розділяє Україна.
"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності", - сказав він.
Речан зазначив, що Росія веде гібридну та інформаційну війну, проводячи пропаганду, дезінформацію та просуваючи певні провоєнних наративи.
- 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я.
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